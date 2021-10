Sealtpeale on Odinets olnud volikogu silmapaistvaim opositsionäär. Mõnedel aastatel oli ta õigupoolest ainus, kes keskerakondlikku ainuvõimu donkihhotliku järjekindlusega torkis. Odinetsist sai mitmetel valimistel Korbist, Jantšenkost, Ivanovast ja teistest linnajuhtidest suurem häältemagnet. Aga õhkõrn võimalus võimule tulla avanes alles nüüd, mil pikast ainuvõimust mugavaks ja ülbeks muutunud Keskerakonnal jäi ainuvõimu hoidmisest üks koht puudu.

Odinets haaras sellest võimalusest kõhklemata kinni ja kasutas ära, et Korbi suhted aastaid liitlaseks olnud kommunaalärimehe Nikolai Ossipenkoga pole enam soojad. Tõehetk, kas Odinetsi saadab edu või on Korbi leeril mõni salakäik varuks, selgub lähiajal esimeste hääletustega volikogus.