"Tänasele linnavõimule tahan öelda, et praegu on veel piisavalt aega, et kõrvale astuda ja säilitada mingigi väärikus. Valimistel ei jäta me neile mingit võimalust," teatas aasta tagasi enesekindlalt Janek Pahka.

Kristina Kallase sõnul on koostöö eesmärk number üks Kohtla-Järve linna juhtimise viimine täiesti uuele kompetentsuse tasemele. "See, mis praegu Kohtla-Järvel toimub, ei ole linna juhtimine, vaid võimul püsimine," kinnitas ta.

"Aga selle me maja võtame me maha," ütles Pahka viidates kaheksakorruselise linnavalitsuse hoonele, mida rahvasuus kutsutakse aastaid halliks majaks. "Me teeme siia avaliku linnaruumi, keskväljaku!"

"Diivaniga," lisas Kristina Kallas.

Sel neljapäeval Kohtla-Järve nelikliidu poolt sõlmitud koalitsioonileppes linnavalitsuse hoone mahalammutamise plaani kirjas ei ole.