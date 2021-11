JUHTKIRI ⟩ Imet ei sündinud

Ent viimase aja sündmused viitavad sellele, et mingit imet pole sündinud ning madala vaktsineerituse tagajärjed hakkavad meilegi saabuma. See, et Jõhvis on olukord järsult nii halvaks läinud, nagu tänasest lehest lugeda saab, on ilmselt alles algus, sest terviseameti andmetel näitavad reoveeuuringud viirusnäitajate suurt kasvu kogu Ida-Virumaal. Meil pole mingit loogilist põhjust arvata, et Narvas ja Sillamäel, kus vaktsineerimine on kõige madalam, ei tule peagi silmitsi seista oma nakkusplahvatustega.