Põllumajandus- ja toiduameti loomatervise ja -heaolu osakonna juhataja Olev Kalda sõnul on lammaste ja kitsede rõuged eriti ohtlik loomataud. "Lammaste ja kitsede rõuged on väga nakkav, ägedalt kulgev lammaste ja kitsede haigus, mille tunnuseks on naha ja limaskestade mädavilliline lööve. Haigusele ravi ei ole ning seetõttu tuleb taudi leviku piiramiseks ja suure majandusliku kahju vältimiseks kõik haigestunud loomad hukata," selgitas ta.