ÜKS KÜSIMUS ⟩ Miks Narva-Jõesuu linnavalitsus uksed kinni pani?

Meil ei ole linnavalitsuses mingit nakkuskollet. Mõned kolleegid on küll viimastel päevadel testimas käinud, kuid tulemused on olnud negatiivsed.

See ei tähenda, et linnavalitsus ei tööta ja inimesed vastuvõtule ei saa, kui tarvis. Eelneval kokkuleppel ametnikuga on see ikka võimalik.