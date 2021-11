Politsei pidas valimistel 408 häält kogunud Sergei Gorlatši kinni teisipäeval, 2. novembril ning mees veetis politseis mitu tundi. Ühes Gorlatšiga on kahtluse all ka tema väidetav kaasosaline − 66aastane Natalia.

Milles politsei Sergei Gorlatši kahtlustab?

Kahtlustuse kohaselt pakuti mitmele Narva elanikule tasuta spaa külastust ja muid hüvesid eesmärgiga mõjutada neid andma kohaliku omavalitsuse valimistel oma häält konkreetse kandidaadi poolt.

Politsei teatel pakuti esialgsetel andmetel ligi 40 Narva elanikule väljasõitu, mis hõlmas endas giidiga jalutuskäiku pargis, spaa külastust, piknikueinet ja transporti.

Seni kogutud tõendite kohaselt rahastas üritust Gorlatš, kes tegutses omal initsiatiivil ning ilma erakonna või valimisliidu teadmiseta. Väljasõit toimus valimisnädalal ning kahtlustuse kohaselt anti inimestele juhis võtta kaasa ID-kaart ja PIN-koodid ning hääletamiseks oli väljasõidule kaasa võetud sülearvuti. Esialgsetel andmetel andsid oma hääle ligi pooled väljasõidul osalenud.

"Praegusel juhul õnnestus meil koguda piisavalt tõendeid, et inimesed kinni pidada ja kahtlustus esitada. Esmase info kohaselt on alust arvata, et kogu üritus toimus just nimelt häälte ostmise eesmärgil ning inimestel paluti hääletada kandidaadi ja teiste inimeste juuresolekul. See toimus nagu tehing, kus inimesed maksid väljasõidu eest oma häälega," kirjeldas keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juht Ats Kübarsepp.