TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Mida teha, et meditsiinisüsteem kokku ei kukuks?

Ivan Semjonov, pensionär:

Ei tea. Haigeid on palju, ent kuna see teema on mulle kauge ja ma ei ole sellele eriti mõelnud, on mul raske öelda, milliseid meetmeid veel vaja oleks. Las riigitegelased ise otsustavad.

Sergei Ivanov, ehitaja:

Tuleb vaktsineerida − mina olen vaktsineeritud. Kõik võimalikud piirangud on juba kehtestatud. Kõige lukku panemine ei oleks kohe kindlasti parim variant, ent kuivõrd vajalik see on või ei ole, seda peab otsustama valitsus − neil on kogu info olemas. Meie oleme lihtsad inimesed ning teeme seda, mida nemad ütlevad.

Natalja Bogatõrjova, koduperenaine:

Võimalikult kiiresti ja võimalikult palju inimesi vaktsineerida. Minu meelest tasuks kõik lukku panna, et inimeste kontakte mingiks ajaks võimalikult vähendada. Kogemus on näidanud, et haigestunute arv nõnda väheneb.

Fotinia Tsvetkova, meedik ja pedagoog:

See on raske, kuid päevakohane küsimus. Tuleb meie meditsiin õigele teele seada − praegu see meil kahjuks lonkab ega ole enam see, mis peaks. Koroonaviiruse kohta liigub palju valeinfot. Mina arvan, et selle ümber polnuks vaja nii suurt kära tõsta. Koroonale omistatakse liiga suurt tähtsust, kuid millegipärast vaikitakse teiste haiguste kohta, mille tagajärjel sureb ju samuti palju inimesi. Mingeid lukustusi ei ole muidugi vaja.

Niina Berdnikova, pensionär: