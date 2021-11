On ilmselge, et üldjoontes tahavad kõik kohalikku elu paremaks muuta. Ütlemaks, et tahetakse parandada kohalikku haridust, elukeskkonda, sotsiaalteenuseid, ei ole vaja koostada tühisõnalisi pikki koalitsioonilepinguid. Kirja tuleks panna plaan, milliste konkreetsete tegudega on võimule asujatel kavas seda saavutada. Just see on kõige olulisem.