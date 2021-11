Mõne aja pärast suutis ta juba ise istuli tõusta ja toolil istuda ning tundis sellest tohutut rõõmu.

Sergei tunnistab, et läbielatut on sõnades raske kirjeldada. Kõige hirmsam on tema sõnul see, et sa lihtsalt lebad ega suuda end liigutadagi.

"Noored õblukesed õed astuvad su juurde, keeravad ja tõstavad sind ning kohendavad lahkelt su patja," räägib Sergei, lisades, et oli muidugi ka teistsuguseid õdesid, kes iga palve peale vastasid: "Ole pikali ja ära tõmble!"

"Kui ma teadvusele tulin, astus mu juurde arst ning küsis, kas mul on mingeid soove või kaebusi. Palusin mulle lisahapnikku anda: mul oli ninas kaks hapnikutoru, aga ikka oli raske hingata."

Taastus kodulinnas Kohtla-Järvel

Koomast taastuma saadeti Sergei teise haiglasse, kuid tema palus end viia tagasi oma kodulinna Kohtla-Järvele.

"Ma tean, et ka meil on head arstid. Pealegi sain ma siin vähemalt akna kaudugi oma naist näha, ta tõi mulle aeg-ajalt ikka midagi maitsvat," räägib ta. "Maitsemeel mul haiguse ajal ei kadunud ega moondunud."

Juba Ahtme haiglas olles hakkas Sergei tasapisi kõndima: treenis, tegi 200 sammu päevas. Aegamööda tema seisund normaliseerus, ehkki nõrkust tundis ta jalgades ja kätes veel pikka aega.

Haiguse ajal võttis Sergei kaalust 16 kilo alla.

"Nüüdseks on sellest peaaegu aasta aega möödas ning olen taas juurde võtnud ja kaalun 71 kilo − mind see rahuldab," naerab ta.

Sergei tunnistab siiski, et vorm ei ole enam samasugune nagu varem.

"Saan 15-20 sammu joostud ja jõud on otsas. Ostsin koju jalgratta ning väntan paar korda nädalas 11 kilomeetrit maha. Püüan iga päev ka 2-3 kilomeetrit kõndida. Praegu võin juba vabalt viiendale korrusele minna ning see teeb rõõmu."

Ent on ka probleeme − parema käe liiges ei anna rahu. "Põhjus on ebaselge, kuid olen kuulnud, et paljudel koroona läbi põdenutel kipuvad liigeseprobleemid tekkima," teab ta rääkida.

Koroona on Sergeil muidki tüsistusi põhjustanud: möödunud kuude jooksul on ta sapiteede probleemide tõttu neljal korral Tartus ravil käinud.

Ärgitab kõiki vaktsineerima

Sergei on kõikide teda ravinud arstide ja õdede tööga rahul ning enda päästmise eest neile tänulik.

Pool aastat hiljem, septembri alguses, lasi ta end Modernaga vaktsineerida. Veebruaris plaanib ta teha tõhustusdoosi.

"Ma ei taha midagi säärast veel kord läbi elada. Teadsin juba enne haigeks jäämist, et koroona on väga raske haigus ning kui võimalik, siis on parem seda ennetada."

Kahjuks ei jõudnud Sergei eelmisel aastal end vaktsineerida − siis veel ei jagunud vaktsiine kõigile.