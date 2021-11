On arusaadav, et ettevõtete laustoetamine kõigi maksumaksjate arvelt ei saa pikalt kesta. Kuid tuge vajavad eelkõige need, kes tõepoolest kõige enam kannatavad ja kelle võimalik krahh seaks ohtu ka hulga töökohti.

Kõige suurema löögi all on eelkõige teenindusettevõtted ja ürituste korraldajad. Eriti tugevasti siin Ida-Virumaal, kus üldine vaktsineerituse tase on tunduvalt madalam kui ülejäänud Eestis. Nõudmine, et teenindada tohib vaid vaktsiinipassiga inimesi, jätab siinsed ettevõtted ilma arvestatavast osast klientidest. Inimesed, kes pole end vaktsineerinud, seavad ohtu oma ja ümbritsevate inimeste tervise, aga tekitavad kahju ka kohalikele ettevõtetele.

Kohalike teenindusettevõtete käibed polnud varemgi üleliia suured, varasemad varud on ammu ära kulunud. Lisaks paneb põntsu järsult kallinenud elekter. Aga ka koroonapiirangute täitmise vastutuse ja sellega kaasnevad lisakulud on ettevõtjate õlul.