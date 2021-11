Ahtmes rünnati poissi

Alutagusel löödi meest

Politsei sai teate, et 8. novembril lõi 28aastane mees Alutaguse vallas talle tuttavat 48aastast meesterahvast. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Eakas mees ähvardas noaga

Narvas elav 37aastane mees teatas politseile, et 8. novembril ähvardas 71aastane tuttav meesterahvas teda noaga. Politsei uurib juhtunut.

Narvas said kaks naist taas kelmilt petta

18. oktoobril helistas Narvas elavale 75aastasele naisele vene keelt kõnelev isik, kes tutvustas end Swedbanki töötajana ja palus avaldajal turvalisuse tagamise ettekäändel sisestada arvutisse internetipanga paroolid. Hiljem avastas naine, et tema pangakontolt on tehtud 3000 euro ulatuses ülekandeid.

8. novembril teatati politseile, et ajavahemikus 20. oktoobrist kuni 2. novembrini helistas Narvas elavale 59aastasele naisele vene keelt kõnelev isik, kes tutvustas end turvafirma töötajana ja palus avaldajal turvalisuse tagamise ettekäändel sisestada Smart-ID koodid. Hiljem avastas kannatanu, et tema pangakontolt on tehtud 3200 euro ulatuses ülekandeid.