Oma töökoja on Nikolai sisse seadnud garaaži. "Mulle meeldib eriti öösiti garaažis töötada: siis on vaikne, keegi ei helista, suvel laulavad linnukesed..."

Tegelikult on Nikolail garaaže kaks, ent tundub, et neiski hakkab ruumi juba väheks jääma: seal on sadu rauakobakaid ja varuosi ning neist igaühest oskab mees midagi põnevat välja võluda.