Ilmselt ei ole enamuses need inimesed, kes on tema värsiridu lugenud, ent kindlasti teab meie piirkonnas suurem osa rahvast, kes on Virve Osila. Ega Ida-Virumaal ju elavaid kirjandusklassikuid palju võtta olegi, Osila on kindlasti üks neist, kelle loomingut teatakse ja armastatakse üle Eesti. Tema värsse on viisistanud tuntud muusikud ja heliloojad, tema näidendeid esitatud üle kogu Maarjamaa.