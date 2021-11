Ida-Virumaa eesti koolid jäid riigieksamite pingereas tipust kaugele

Parimatena jagavad 60. kohta Kohtla-Järve gümnaasium ja Toila gümnaasium, kes mõlemad kogusid eesti keele, matemaatika ja inglise keele keskmiste punktide summaks 167. Jõhvi gümnaasium on nende kannul 64. kohal 162,2 punktiga.

Vene õppekeelega koolide arvestuses, kus koolide nimekiri on kolm korda lühem, on traditsiooniliselt esikümnes Narva keeltelütseum (teine koht 260,9 punktiga) ja Narva Pähklimäe gümnaasium (5. koht 215 punktiga). Jõhvi gümnaasiumi venekeelne osa on 191,1 punktiga 11. kohal ja Kohtla-Järve gümnaasium 174,9 punktiga 13. kohal.

Algul avalikkuse ette jõudnud edetabelis olid nii Kohtla-Järve kui ka Jõhvi gümnaasium märksa kõrgematel kohtadel, eesti koolide seas teise kümne alguses ja vene keelega koolide seas esiviisikus. Kohad muutusid oluliselt halvemaks pärast inglise keele eksami tulemuste ümberarvutamist.

"Nagu Ameerika mäed," ütles Kohtla-Järve gümnaasiumi direktor Hendrik Agur selle kohta, kuidas tema juhitav kool vähem kui 24 tunni jooksul langes edetabelis 11. kohalt 60. kohale. Ta selgitas, et muutus tuli meetodist, millega väärtustati inglise keele hinde arvestamisel rohkem rahvusvahelisele Cambridge'i tasemele eksami sooritajate osakaalu. "Selline orientatsioon on põhimõtteliselt õige. Aga selline valem viis meie inglise keele keskmise eksamihinde kõvasti allapoole."

Aguri sõnul oligi gümnaasiumis sel aastal inglise keele oskuse poolest nõrgavõitu lend. "Vene põhikoolist gümnaasiumisse tulnute keeleoskus oli nigel," tõdes ta.

Aguri sõnul on ta riigieksamite usku ja õige on koole ka nende tulemuste põhjal võrrelda. "Need on ainsad ühesugused arvandmed, millega saab koole mõõta. Seejuures on aga oluline vaadata, milline on koolide trend aastate jooksul."

Jõhvi gümnaasiumi direktor Tatjana Ait seevastu ütles, et ta ei ole riigieksamite põhjal koostatud koolide edetabelite fänn, kuna see on vaid üks viis, mille põhjal hinnata kooli edukust. "Minule on kõige tähtsam, kui paljud meie lõpetajatest läksid õppima ülikooli ja selle ka lõpetasid. Kooli heaolu näitavad ka, kui suur on õpilaste väljalangevus ja õpetajate püsivus," sõnas ta.

Riigieksamite sooritamine oli sel aastal vabatahtlik, aga Aidal on hea meel, et suurem osa nende lõpetajatest tegi need ära. "Olen kokkuvõttes tulemustega väga rahul, arvestades, et gümnaasiumi lõpetas 140 õpilast, mis on näiteks seitse korda rohkem kui Toila gümnaasiumis. Seejuures tuleb arvestada, et eesti keeles õpib Jõhvi gümnaasiumis ka palju lapsi, kelle kodune keel on vene keel."