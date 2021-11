Vabal päeval koos perega tehtud jalutuskäik on parim puhkus. FOTO: Erakogu

Kohtla-Järve 2021. aasta isa tiitli pälvinud nelja lapse isa Igor Panenko on veendunud, et hea vanem leiab olukorrast olenemata alati aega lastega suhtlemiseks − vaid siis on pere ühel meelel ja ühtehoidev. Tema ise järgib seda põhimõtet alati.