JELENA RAGNI ⟩ Lüganuse senised juhid võiksid õppida kaotama

Piirangutest, maskidest ja vaktsineerimisest on saanud meie igapäevaelu lahutamatu osa.

Infovoog on agressiivne. Et ajalukku märk maha jätta või oma toolist iga hinnaga kinni hoida, kasutavad poliitikud mitmesuguseid tehnoloogiaid. Alustades põhimõttest "Kes ees, see mees!" ning lõpetades vägagi populaarse nn Psaki meetodiga, mille puhul inimene edastab targa näoga ja teadlikult valeinfot, vaevumata selle eest hiljem vabandustki paluma.

Me õpetame oma õpilastele, et mängida tuleb reeglite järgi ning tuleb osata ka kaotada ja oma vigu tunnistada. Kahju, et poliitikud selle lihtsa tõe pahatihti ära unustavad.

Piirkonna arengusse panustada soovijat võib ilma igasuguste süümepiinadeta laimata ja mustata ainuüksi sellepärast, et tema oponendil võib olla tekkinud mingisuguseid kahtlustusi. Selliseid näiteid on palju, kinnitamata jäänud faktide kohta aga info puudub.

Kõige hullemas olukorras on inimene, kes juhib mõnd asutust. Selliste kahtlustuste alla langesin sel aastal ka mina, osaledes parteituna kohaliku omavalitsuse valimistel.

Lüganuse vallavanema kaebustes vabariigi valimiskomisjonile on kirjas, et direktorina võisin ma õpilaste ja õpetajate valimisvabadust mõjutada. ("Koolidirektor on aga kaebaja hinnangul võimupositsioonil ega tohiks kallutada õpetajaid ja õpilasi enda poolt hääletama.")

Lugupeetud kaebaja! Tänan teid tasuta reklaami eest, mis tegi minust eelmisel aastal tänu valla koolireformile meie valla elanike seas populaarse inimese. Ma ei pidanud minema tänavale, tegema kingitusi ega osalema heategevuslikel väljasõitudel, et valla elanikud mulle au osutaksid ja minu poolt hääletaksid. Tänan siiralt kõiki, kes oma hääle mulle andsid!

Te olete korduvalt püüdnud kooli kollektiivi mustata, väites, et siin töötavad hariduseta inimesed. Oleme läbinud haridusministeeriumi kontrolli ja saanud kinnituse, et vastame magistri kvalifikatsioonile.

Nüüd väidate te, nagu ei saaks õpetajad ise oma otsuseid teha ning nagu oleksin mina oma ametiseisundit kuritarvitanud ja nende valimisvabadust piiranud.

On kahetsusväärne, et te vallajuhina ei tea, et meie kool on põhikool ja siin õppivad noored ei ole valimisikka veel jõudnud.

Valimiste eel oli õpetajate päev. Kollektiividele tegid kingitusi vallavalitsus, kus vallavanem olite teie, ning samuti Reformierakonna esindajad. Kuidas praeguste kahtlustuste valguses sellisesse tegevusse suhtuda? Kui valimisvabaduse mõjutamisse?

Kujunenud olukorras tekib mul nagu ilmselt igal teiselgi inimesel küsimus: mida praegune omavalitsus kardab? Milleks on vaja aega venitada?

