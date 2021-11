Nimetatud nelja poliitilisel jõul on volikogu 13 saadikut. Kümme päeva tagasi sõlmisid nad ka koalitsioonileppe, mille kohaselt pidi volikogu esimeheks saama sotside kandidaat Eduard Odinets. Äsjane volikogu esimehe valimine näitas, et neli selle liidu liiget olid juba poolt vahetanud.

Tema sõnul on uus jõudude vahekord volikogus selline, et sotsiaaldemokraadid ja Restart Kohtla-Järve on 9 kohaga opositsioonis ja uuel võimuliidul, kuhu kuuluvad Keskerakond, Reformierakond ja valimisliit Progress, on kokku 16 häält.