JANEK PAHKA ⟩ Kuidas Kohtla-Järve nelikliit nii ruttu lagunes?

Ühel hetkel käis aga läbi sahin, et Keskerakonna esindajad on käinud Peipsi ääres asuvas puhkekeskuses Suvi külas kõigile tuntud ärimehel. Võtsime selle teadmiseks ja ootasime, mis edasi saab.

Kaua oodata ei tulnud. Kohe pärast koalitsioonilepingu allkirjastamist hakkas pihta manipuleerimine ja valimisliit Progress tuli välja ultimaatumiga, et Restart peab oma linnapea kandidaadi välja vahetama, sest nemad Viktor Andrejevit ei toeta. See oli nende põhimõtteline otsus.

Progressi esindaja Maria Merkulova keeldus osalemast koalitsiooni nõukogu koosolekutel just nimelt seetõttu, et nad ei soovinud enam toetada linnapea kandidaadina Andrejevit. Samas meie ei olnud nõus selles mingeid järeleandmisi tegema ja jäime kindlaks sellele, milles neli osapoolt olid juba varem kokku leppinud. Suur hulk inimesi andis meile oma hääle ka selle teadmise pinnalt, et linnapeaks saab Viktor Andrejev.

Progress tuli välja väga nõrga argumendiga, et põhjuseks, miks nad Andrejevi puhul meelt muutsid, on see, et viimane olevat valimisliitu Progress pressis negatiivses valguses näidanud ja et osa koalitsioonipartnereid on justkui valesti käitunud, levitades Progressi kohta kahtlast informatsiooni. Sellest teatas Merkulova läinud laupäeval. Saadetud kirjas andis ta teada, et valimisliit Progress võtab endale õiguse ennast leppest lahti siduda ja hääletada eelseisvatel volikogu istungitel nii, nagu õigeks peab, lähtudes oma valijate huvidest.

Esimese volikogu istungini oli jäänud vähem kui kaks päeva. Ka teised leppe osapooled tunnistasid, et koalitsioon on lagunenud, kuid veel pühapäeva hilisõhtul leppisid kolm allesjäänud osapoolt − Restart, sotsid ja Reformierakond − kokku, et volikogu esimehe valimisel hääletavad kõik Eduard Odinetsi poolt. Restart pidas oma sõna.