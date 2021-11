Riik paneb Ida-Viru koduostjatele õla alla

Kahekümnendates eluaastates Pille ja Martin (nimed muudetud − toim.) ostsid oma esimese kodu sel sügisel. Üle 200 ruutmeetri suuruse maja ja 3000ruutmeetrise õueala eest Kohtla-Nõmmel tuli välja käia 70 000 eurot.

Mõlemal on kindel töökoht ja palk üle tuhande euro, aga laenu omaosalust polnud noored jõudnud veel koguda. Et nad saaksid oma koduunistuse täita, andis noormehe ema tagatiseks pärandusena saadud korteri, mille väärtuseks hindas kinnisvaraekspert 16 000 eurot. Pangale selline tagatis sobis.

"Ma ei kõhelnud hetkegi, sest mul oli hea meel, et poeg hakkab oma elu elama ja rajab kodu Ida-Virumaale. Oma elu alustamiseks on tal nüüd kõik olemas: maja on küll vana, aga korralikult renoveeritud ja midagi kapitaalset ei pea alguses tegema," rääkis lapsevanem.

Kinnisvaramaaklerid näevad küll ja küll noori peresid, kellel puudub piisav omaosalus, aga ka vanemate tugi, mistõttu pole nad panga silmis laenukõlblikud. Eriti juhul, kui maja on vanemat sorti ja asub Ida-Viru maapiirkonnas.

Pank annab korvi

Arco Vara Jõhvi osakonna vanemmaakler ja kutseline hindaja Ivika Villers puutus enne pandeemia puhkemist järjest kokku noorte peredega, kes soovisid osta kõvasti korrastamist vajava majapidamise. Pangalt laenu küsides said nad aga korvi.

Laenu sihtgrupp on maal elavad või sinna elama asuvad inimesed, kes koos eluasemega loovad endale piirkonda ka töökohad või leiavad ise samas piirkonnas tööd. Urmas Kruuse

"Sa näed, et inimestel silmad põlevad peas, nad tahavad osta vana ja väsinud talu metsa vahele, tulla sinna elama ja hakata seda tasapisi korda tegema. Noortel meestel käed sügelevad ja väikesed lapsed tahavad oma õuemurul ringi joosta," kirjeldas Villers kliente, kes tellisid temalt kinnisvara hindamise.

"Pärast nad helistasid tagasi ja ütlesid, et pank ei võta sellist maja tagatiseks, sest see vajab remonti ja asub jumal teab kus. Inimestele öeldi otse: milleks teil sellist jama vaja on?"

Nendel juhtudel mõtles Villers, miks ei võiks riik mõne Ida-Virumaale mõeldud regionaalprogrammiga noorte eluasemelaenu garanteerida, et pangad julgeksid ka vanemate majapidamiste ostuks laenu anda. "Kes veel viitsivad, jaksavad ja tahavad vanu talukohti ellu äratada kui mitte noored?"

Kinnisvaraekspert arvas, et maaelu sihtasutuse eluasemelaenu kaaslaen aitab noortel peredel osta parematel tingimustel paremas korras maju. "See on ju ka tore ja hakkajad pered kasutavad selle võimaluse ilmselt ära."

Lastega perede silmis on maapiirkonnas populaarsemad alevid, kus on ka kool olemas. "Ostuhuvilisi on praegu väga palju ja majad on pigem defitsiit. Majandus tõuseb ja raha liigub rohkem. Nii majade kui ka korterite keskmine müügiaeg on lühenenud ja hinnad kasvutrendis, kas või juba sellepärast, et pakkumisi on vähe," rääkis Villers.