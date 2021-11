Reformierakonna saadikud ei rikkunud Kohtla-Järve volikogu esimehe valimistel Keskerakonna kandidaadi Tiit Lillemetsa poolt hääletades varem sõlmitud nelikliidu koalitsioonilepingut, mis nägi ette, et see koht läheb sotsiaaldemokraatidele. Seda põhjusel, et selleks hetkeks oli see leping juba kaotanud kehtivuse.