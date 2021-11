Oma noorele eale vaatamata on Darjal rikkalik spordipagas: ta on iluuisutamisega tegelnud 5. eluaastast peale.

"Varases lapsepõlves mõjutasid mu valikut vanemad. Minu isa on kuulus jäätantsutreener Sergei Tšemodanov ning tema käe all treenimist alustasingi. Ning ehkki mind köitis samuti jäätants, sai minust siiski iluuisutaja. Isa veenis mind jäätantsu puhul ümber: esiteks mu väikese kasvu tõttu ja teiseks on mul alati hüpped hästi õnnestunud."