TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Kust te pühadekingid ostate?

Kauplusest Sõbralt Sõbrale. Tundes oma lähedaste hobisid ja kirgi, leian sealt neile kinkimiseks imelisi vintage-asjakesi. Vahel saab sealt midagi üsna odavalt ja see on eriti tore. Kuna hakkan pühadeks aegsasti valmistuma, siis on mul juba midagi ostetud ka. Tänagi leidsin ühe väga huvitava asjakese. Esialgu hoian seda saladuses, kuid olen kindel, et saaja jääb sellega väga rahule. Neile, keda ma väga hästi ei tunne, ostan midagi tavalisest poest.