PÄEVA PILT ⟩ Heategevuskampaania ärgitab meedikutele lõõgastust kinkima.

"Kampaania sündis soovist kuidagigi toetada meedikuid sel ülikeerulisel ajal," selgitas Ida-Viru turismikoordinaator Kadri Jalonen. "Usume, et Ida-Virumaal on palju südamega inimesi, kes soovivad oma toetust meedikutele näidata, aga seni puudus käegakatsutav võimalus."

Nii kogus Ida-Viru turismiklaster kokku piirkonna lõõgastused ja avas kinkimisveebi https://idaviru.ee/kingitus. Kampaaniaga on liitunud kümme ettevõtet. Kinkimisveebis on müügil 10eurosed kinkekaardid, millega saab külastada näiteks spaad või muuseumi. Kinkekaarte saab osta 6. detsembrini. 13. detsembril antakse need üle Narva ja Ida-Viru keskhaiglale.