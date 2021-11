Noorukid kiusasid koolis tütarlast

Politsei sai teate, et 15. novembril kasutasid kaks noorukit Kohtla-Järve õppeasutuse territooriumil alaealise neiu kallal füüsilist vägivalda, tehes talle haiget. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Lõi kasupoega

Kelm pettis Kohtla-Järve mehelt välja suure summa

Kohtla-Järvel elav 66aastane mees teatas politseil, et 5. novembril helistas talle keegi võõralt telefoninumbrilt ja tutvustas end SEB panga turvatöötajana. Helistaja juhendamisel paigaldas mees enda arvutisse tarkvara ning hiljem avastas, et tema nimele on võetud kiirlaen ja tema pangakontolt on tehtud 5320 euro ulatuses ülekandeid.