Oleks õige, kui saaksime selle tehtud enne jõule ja aastavahetust. Esialgu hakkame valima saadikukomisjonide esimehi ja nende asetäitjaid. See on linnaeelarve kinnitamise protsessi seisukohast oluline − kui seadust vaadata, siis see on volikogu peamine ülesanne.

Teadaolevalt asus praegune Narva linnapea kohusetäitja (Ants Liimets − toim.) sellele ametikohale veidi aega enne valimisi ja lühikeseks ajaks. Paljud küsimused, mida ma talle täna esitan, on pärit sellest ammusest ajast, mil ma olin juba kas ise linnapea või oli ametis veel eelmine linnapea. Mõistagi ei hakka ma praegu rääkima, et keegi on milleski süüdi. Ma ei taha mingeid pretensioone, vaid tahan lihtsalt lõpuks lahendada selle tobeda linnajuhtimise küsimuse, et kõigile saaks selgeks, kuidas me edasi liikuma hakkame. Sest meil on veel miljon muud keerulist küsimust. Ütleksin, et neist kõige olulisem on praegu Narvas kerkiva soojuse hinna probleem.