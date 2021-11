Kui praegune koalitsioon lubas varem valitsemiskulusid vähendada ning tõmmata neljaliikmelise vallavalitsuse kolmeliikmeliseks, siis nüüd saime teada, et uues vallavalitsuses saab olema lausa kuus liiget.

Kuigi vallavanem selgitab sellist sammu vajadusega suurendada vallavalitsuse kompetentsi, näeb asi üsna mage välja. Siin ei olegi asi niivõrd selles, et kolm vallavalitsuse liiget hakkavad tööle mingi sümboolse hüvitise eest, vaid selles, et enne valimisi ei rääkinud ükski poliitiline jõud Jõhvis, et ta pooldab kuueliikmelist vallavalitsust, et tõsta juhtimise kompetentsi.

Muidugi saame näha, mis kompetentsi spordiobjektide haldamises on pakkuda Sergei Andrejevil, kellel selja taga 30aastane politseitöö staaž, samas kui tema spordikompetentsist ei tea me suurt midagi peale selle, et ta on ammustel aegadel rammumeeste võistlustel osalenud. Aga vaimulik Avo Kiir maaelu kureerijana? Argument, et ta on kunagi Iisaku vallavanem olnud, jääb nõrgaks.