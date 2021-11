MEENUTADES PEETER OLESKIT ⟩ Ida-Viru Tartu vaatekohalt

Sirje isapoolne suguvõsa Mägarid on Metsa-Mägaralt pärit hiljemalt 17. sajandi lõpust. Tema läks vanema õe poole Ahtmesse, mina koos Viive ja Rein Aidmaga üle Kuremäe Illuka mõisasse. Illukale kogunes tol pärastlõunal Karru klubi, kus mul on mitu sõpra ja vana tuttavat. Õhtul sõitsime Aidmadega Aa mõisasse, kus on nende kodu (mõis on maaomand, mitte häärber!). Hilisõhtuni rääkisime poliitikast, keskööni astrofüüsikast.

Tunnen paljusid, kes ei taha Ida-Virust kuskile ära. Nad on rahvusest sõltumatult patrioodid. Kuid ühtlasi ei taha nad ka seda, et nad tuleksid Eesti kroonule meelde ainult häälte kogumise eel ja surnuaiapühade aegu. Ida-Virus tuleb elada iga päev. Tähelepanelikult ning mitte kui ääremaal.

Hommikul sõitsime juba kahekesi Uikalasse ja Kotinuka metsa. Jõudsime Jõhvi kunagise 2. kaevanduse veerde, kust võtsime Sirje Oleski tema sünnikodust peale. Sünnikodu on Sirje Oleski noorem õepoeg tegemas väga ilusaks, kuid selle kandi uulitsad ei kõlba küll mitte kuskile. Kävalt sõitsime piki Kohtla jõge Püssi, Küttejõusse ja Kohtla-Nõmmele ning seejärel läbi Tudu, Oonurme ja Tudulinna Avinurme. Oli äärmiselt ilus ning väga rikas sõit.

Illukal me Ida-Virust palju ei rääkinud. Rohkem tulid jutuks Isamaa ja Res Publica Liidu olevik ning tulevik. Ma ei ütleks, et IRLil on mingi oma regionaalprogramm. Paarkümmend aastat tagasi oli aeg, mil Viljandi maavanemal Helir-Valdor Seederil, nüüdsel IRLi esimehel, oli kange tahtmine luua ülemaailmne Mulgimaa. Nõudis omajagu tööd, et ta mõistuse juurde tagasi tuua. Praegune Helir-Valdor Seeder peab harjuma tõsiasjaga, et Viljandi linna elanikkond väheneb kõigi nende arvelt, kes käivad sealt tööle pealinna. Ja need, kes hommikuse töölisrongiga (väljub Viljandist 6.28) Tallinna ei sõida, saavad Viljandimaal tööd olenevalt sellest, kes võidab sihtotstarbelise riigihanke metalltoodete valmistamiseks. Kui ei võida, siis on sundpuhkus. Nokitsed niisama. Püüad päeva.

Minu meelest ei saa olla mingit üleriigilist regionaalprogrammi, välja arvatud võib-olla kogu Eesti katmine töökindla internetiühendusega ja niisuguse mobiilsidevõrgustikuga, milles poleks auke. Miks ei saa? Näiteks igasse linna me modernset keskhaiglat ei raja. Tehtagu haldusreformi, kuidas tahes − kui talukoht jääb paigale, siis kroonupalgaline ametnik eelistab töötada seal, kus nn tõmbekeskus on suurem. Kas keegi oskab öelda, kus on Ida-Viru tõmbekeskus? Tartu, välja arvatud Tartu ülikooli kliinikum, see ei ole. See asub kas Tallinnas või Eestist üldse väljaspool. Kui see on Tallinn, siis töökoht, kui Eestist mujal, siis parem palk.