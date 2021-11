NÄDALA KUJU ⟩ Maris Toomel

Kuigi vahetult pärast valimisi sõlmitud kolmepoolses koalitsioonileppes oli kirjas, et vallavalitsus tuleb kolmeliikmeline, said kõik esmaspäevasel volikogu istungil viibinud kuulda üllatava uudise: vallavalitsusse tuleb suisa kuus liiget. Nii suurt vallavalitsuse koosseisu pole Jõhvis kunagi olnud. Vähe sellest: tavainimesele ei mahu kuidagi pähe, milleks väikesele vallale selline poliitbüroo, kus lisaks sporti kureerivale abivallavanemale on veel spordiobjekte haldav vallavalitsuse liige. Ning millega on põhjendatud vallavalitsuse liikme koha tegemine inimesele, kelle ülesandeks on ettevõtlus ja turism, kui on abivallavanem, kes tegeleb majandusküsimustega. Ühtäkki tekkisid Jõhvis ka nii ületamatud maaeluprobleemid, et nendega tegelemiseks on vaja eraldi vallavalitsuse liiget.