Ta lubab, et nende asjadega hakatakse tegelema. Et sadam, mida vald on aastaid arendanud, ei oleks rahvale lukus ja rannas, kus käib tuhandeid inimesi, saavad olema normaalsed WCd. Toila vallavanem Eve East ootab, et valda, mis kannab uhket loosungit "Aasta läbi avatud!", tuleks rohkem rahvast, kuid et inimesed ei rikuks ilu, mida nende jaoks tehakse. Näiteks ei pandaks pihta parki istutatud roose ega lõhutaks sealseid teabetahvleid.