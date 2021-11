30. novembril kell 12 oodatakse rahvast kogunema Jõhvis vabadussõjas langenute ausamba juures, et tähistada kordumatut tähtpäeva. 30. novembril saab Eesti Vabariigi vabana elatud päevade arv ühe võrra suuremaks kõigi nelja sõjalise okupatsiooni päevade koguarvust, mis on 18 950. Eestis on olnud kaks lühemat Saksa okupatsiooni ja kaks Nõukogude Vene okupatsiooni, millest teine kestis üle nelja aastakümne.