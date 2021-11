Kohtla-Järvel elav 57aastane naine teatas politseile, et 23. novembril helistati talle võõralt telefoninumbrilt ja paluti investeerimise eesmärgil teha ettevõtte arvele ülekanne. Seda naine ka tegi. Kahju on kokku 2000 eurot. Juhtunu täpsed asjaolud on selgitamisel.