TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Kus oleks Kohtla-Järve bussijaama jaoks parim asukoht?

FOTO: Peeter Lilleväli

Svetlana Tõrsa:

Minu meelest on kõige mugavam koht seal, kus bussijaam enne oli − Lõuna mikrorajoonis. Ruumi seal jagus ja bussi oodata oli seal mõnus. Vironia keskuses on liiga ebamugav ja linnast kaugel on see ka.

FOTO: Peeter Lilleväli

Janek Pahka, jurist:

Ma ei ole sellele mõelnud, kuid bussijaama praegune asukoht on ebamugav. Inimestele oleks parem, kui bussijaam viidaks tagasi selle endisesse asukohta. Ma tean, et hoone kuulub erafirmale. Praegu on seal kõik tühi, omanik võiks hoone linnale tasuta rendile anda ja nõnda inimestele heateo teha.

FOTO: Peeter Lilleväli

Galina Reznitšenko, pensionär:

Minu meelest ei ole seda vaja kuskile üle viia − see asub heas paigas. Ehkki minul pole sinna kuigi ligi minna − umbes 20 minutit. See-eest saan tee peal poest läbi hüpata ja midagi teele kaasa osta.

FOTO: Peeter Lilleväli

Antonina Jakobson, pensionär:

Bussijaama praegune asukoht ei kõlba küll kuskile. Sõitjad tulevad bussist maha ja mida nad näevad? Bussi ootajatele ei ole seal isegi mitte pinke ja istuda pole kuskile. Võib-olla neile, kes seal lähedal elavad, ongi praegune asukoht hea, aga kaugelt tulijaile? Oleks hea, kui bussijaam viidaks üle Põhja mikrorajooni − seal on ehitamiseks ruumi küllaga. Räägitud on üleviimisest Järveküla teele − seal oleks samuti mugav, otse linnasüdames.

FOTO: Peeter Lilleväli

Oksana Simoniš, ettevõtja: