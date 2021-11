ÜKS KÜSIMUS ⟩ Miks lahkusite Jõhvi volikogust?

Olen praegu riigikogu tööga nii seotud, et ei saa Jõhvi volikogus osaleda. Järgmise istungi ajal olen näiteks Ungaris, ülejärgmise istungi ajal olen taas hõivatud muude asjadega. Aga volikogus on häälte jaotus selline, et kui mina puudun ja keegi koalitsioonist jääb näiteks haigeks, siis ongi keeruline otsuseid vastu võtta. See volituste peatamine on ajutine ning päris lõplikult ma praegu volikogust lahkuda ei kavatse.