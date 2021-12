Konkreetne näide, et võimulolijad ei pea kinni valimiseelsetest lubadustest, on ebaproportsionaalne kohtade jaotus komisjonides. Volikogus kõige enam kohti − 9 − saanud VL Ühtne Vald (ÜV) toonitas enne valimisi läbipaistvuse, avatuse, kaasamise ja kõigi osapooltega arvestamise tähtsust.

Ainus võimalus teerullimeetodi vastu on esitada volikogu otsuse kohta kaebus halduskohtusse ning taotleda kõigi osapoolte võrdset ja eranditeta kohtlemist.

Samas oli nende endi koostatud otsuse eelnõus kirjas, et lähtutakse volikogu esindatuse osakaaludest.

Tegelikult kinnitati 10 poolthäälega 10-liikmeliste komisjonide kohtade jaotus selliselt: ÜV sai 5 kohta, TMK 3 kohta, Reformierakond ühe koha ning üks koht on jäetud noortevolikogule, kes ei ole esindatud vallavolikogus. Lihtne matemaatika näitab, et võimuliit ümardas kõik enda osalused täisarvudeks suuremaks ja TMK osakaalu väiksemaks.

Sellise otsusega on ilmselgelt eiratud kohaliku omavalitsuse korralduse seadust, sest valimisliidule TMK antud 3 kohta igas komisjonis ei vasta valimisliidu 7 esindaja osakaalule volikogus. Leiame, et sellega ei ole arvestatud ühe valimisliidu liikmete ning nende valijate huve.

Lootes, et opositsioonile jääb hea tava kohaselt revisjonikomisjoni juhtimine ja kaasatud on ka koalitsiooni esindaja Germo Saar, tegi TMK ettepaneku valida kolmandaks revisjonikomisjoni liikmeks TMKsse kuuluv ja vajalikku pädevust omav Ulvi Luiksoo.

Kokkuvõttes jäi opositsioonile komisjoni esimehe koht ning võimuliidule aseesimehe ja kolmanda liikme koht. Demokraatia hea tava kohaselt antakse kontrollorgan alati opositsioonile ning sellega luuakse eeldused avatud ja kaasavaks juhtimiseks. Praegusel juhul jäeti võimuliidule ka revisjonikomisjoni kaks kohta kolmest. See tähendab, et hääletamise korral jääb peale mitte opositsiooni, vaid võimulolijate tahe.

Fakt on ka see, et kõigi eelnõude juurest puudus seletuskiri, mida volikogu töökord ette näeb. Seda ei olnud ka otsuse eelnõul, millega vallavanema töötasu tõsteti 2750 eurolt 3500 euroni kuus.