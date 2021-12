Sellest aastast korraldab teede hooldust vallas OÜ Alutaguse Haldus ja eks see ole alguse asi. Mõned on uued tegijad ka. Saime muidugi tagasisidet ka vallavalitsuses: kaebusi tuli peamiselt Kiikla ja Illuka kandist. Tuleb tunnistada, et natuke hilja alustati tõesti teisipäeval hooldustöid. Loodame, et edaspidi läheb paremini.