Kahjuks ei kesta see õnnis hetk kaua, sest pidevalt toimub ju midagi. Aktiivse sotsiaalmeedia tarbijana hoian end eluga kursis, päris pimeduses ei taha kobada, aga saasta eest oskan end hoida. Nii palju on elatud aastad ikka õpetanud. Eks need elatud aastad annavad ka enesekindlust mõnikord ilmaelule kaasa rääkida. Rahulikult ja leebelt, kuigi leebed tekstid pole populaarsed, aga ma ei hooli sest põrmugi.

Olen saanud külge sildi: õrnahingeline poetess, kes tahab kirjutada ainult headest asjadest. Meeleldi võtan omaks, sest alternatiiv − iga asja üle vinguv vanamutt − ei meeldiks sugugi. Tänast lugu prügikasti ei teisalda. Oma vanemate põlvkonna pärast. Vastasel juhul tunneksin end tänamatu jõmpsikana, kes ajaloost midagi õppinud pole.

Soovin, et tuisus eksides näeksime kaugel ees kedagi viipamas. Kedagi, kes meid pääsemisse juhiks.

Õnneks ei pea taevastesse sfääridesse lahkunud põlvkond praegust vabadusvõitlust nägema. Kohvikukemplust ja muud säärast. Nemad, kes nõukogude võimu tulles Pagarisse ja Patareisse veeti. Nemad, keda ülekuulamistel peksti, raudkappidesse kinni pandi, nõelad küünte alla aeti ja lõpuks Venemaa vangilaagritesse saadeti. Nemad, kes Siberisse küüditati. Vabadus tähendas seda, kui pärast tosin või enam aastat nälga ning sunnitööd taas kodumaale saadi. Milleks on pisenenud vabaduse mõiste praeguseks? Ega asjata öelda, et head ajad on halvad nõuandjad.

Novembri lõpus tähistasime priiuse pööripäeva. Priius on õige vähe pikem meie vangipõlvest, aga juba oleme ennast täis ning ülbed. Juba meelest läinud! "Priius, kallis anne, taeva kingitus…" ütlevad laulusõnad. Uus põlvkond, kes vabas Eestis kasvanud, ei teagi sellist laulu, aga priius tundub neile küll ilmselt taeva kingitusena, kaasasündinud inimõigusena. Päris nii vist ikka ei ole. Vabadussõda, Eesti riigi sündi, teist ilmasõda, aastakümneid kestnud nõukogude okupatsiooni ja laulvat revolutsiooni ei tohiks unustada.

Elu mõistmiseks soovitatakse aeg-ajalt selja taha vaadata, et teelt ei eksiks. Tänapäeval ei maksa elutarkus enam eurosentigi. Kurb küll, sest elutarkus soovitab rasketel aegadel kokku hoida. Nagu heitunud mesilaspere. Kahjuks oleme õrjetud herilased, kes oma õigust ja vabadust taga ajavad ning võimalikult valusasti nõelavad. Nõelajaid on igas vanuses ja leidub igas sotsiaalses grupis.

Olen vaikset metsaelu elades riigitruu ja seaduskuulekas. (Selle peale on ammu öeldud, et ega metsas elades saagi aru, kuidas see tõeline elu päriselt käib.) Kõik valitsuse otsused ei meeldi mullegi, aga sõna "kodanikuallumatus" kõlab ikka väga valesti. Nagu ebapuhtalt intoneeritud solfedžoharjutus. Kuidas see pisitillukene Eesti riik küll jätkusuutlik olla saab, kui me kõik eri suundadesse veame nagu luik, haug ja vähk?