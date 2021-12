TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Kus tahaksite sel talvel puhata?

Suuri plaane ei ole, puhkan kodus. Võib minna suusatama või lihtsalt nautida rahulikku õhkkonda, kui pole vaja kusagile kiirustada. Ma ei ole loomult eriline reisisell ning eelistan puhata kodu lähedal, et oleks võimalikult vähe igasugu pingeid.

Kusagil ei taha ega planeeri, sest töötan. Üleüldse eelistan puhata suvel: mulle ei meeldi kuumus ning kui kuskile ka sõita, siis suvel põhja poole, kus on jahedam.

Suvel on plaanis veeta kaks nädalat Itaalias − läheme võistlustele. Seepärast selleks talveks reisiplaane ei ole. Käin peaaegu iga päev Pannjärvel suusatamas. Tööd tuleb samuti palju.

Alutagusel, talus. Talus ongi talv kõige parem aega puhkamiseks − ei ole suuri askeldamisi ja toimetusi nagu suvel. Saab nautida suhtlemist loodusega, vaikust. Teha midagi, mis meeldib. Lapsed tulevad ka, see on samuti suur rõõm.

Väga tahan Alutagusele suusatama ja kelgutama minna, Kiviõli mäel ära käia. Kui lund on, saab Eestiski suurepäraselt puhata. Kusagile soojale maale ma ei lenda, sest kardan lennukeid. Vahel olen siiski sunnitud lendama, kuid see on mulle alati suur stress, seepärast puhkan parem kusagil lähemal.