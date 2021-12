"Jäin töötuks ning kuna idee koduperenaiseks hakata mind ei vaimustanud, siis hakkasin mõtlema, mida edasi teha. Kord astusin läbi ühest Tallinna antiigipoest ning sattusin jutusoonele selle omanikuga. Tema rääkis, et alustas oma tegevust just nimelt komisjonipoest, ning mina mõtlesin, et äkki peaksin minagi seda proovima. Ainult et mitte kaupu kokku ostma, vaid inimestelt kaupa edasimüügiks võtma nagu nõukogude ajal."