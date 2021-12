Mees lõi naist noaga

Kelm võttis naise nimel kiirlaenu

22. novembril helistas Narvas elavale 50aastasele naisele vene keelt kõnelev isik, kes tutvustas end Swedbanki töötajana ja palus naisel kinnitada Smart-ID abil talle edastatud koodid, mida kannatanu ka tegi. Hiljem avastas naine, et tema nimele on vormistatud kiirlaen ja tema pangakontolt on tehtud ülekanded. Kahju on kokku 486 eurot.