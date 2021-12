Esitasin lahkumisavalduse, sest ei kannata sellist suhtumist, nagu praegu on. Kuueliikmeline vallavalitsus on natuke üle mõistuse. Neil [vallavalitsuse liikmetel] ei ole tehnilisi teadmisi.

Ehitusregistri spetsialist on ametist läinud ja tema koha täimiseks ei ole isegi konkurssi välja kuulutatud. Ehitusregistriga sisuliselt ei tegelda, need ülesanded pandi inimesele, kes ei tea sellest midagi. Tean, et veel üks spetsialist plaanib praeguse olukorra tõttu ametist lahkuda.