"Seda probleemi püüamegi lahendada osa koolide ülevõtmisega. Ma küll − võib-olla naiivselt − aga siiski arvan, et neid koole võiks ajutiselt riigi omandusse võtta, et nad ühel päeval anda tagasi kohalikule omavalitsusele, sest meil on ju põhimõte, et põhihariduse eest vastutab kohalik omavalitsus," rääkis minister.

Millele tugineb Kersna süüdistus omavalitsuste väheses aktiivsuses, jääb aga paraku segaseks. Jah, Ida-Viru mõnedes eestikeelsetes koolides on probleeme näiteks sellega, et vene kodukeelega õpilaste eesti keele oskuse tase ei ole ühtlane, vahel ka mitte piisav, et eesti keeles aineid omandada. Aga sellest on kohapealsed haridusjuhid ammu rääkinud ja küsinud riigilt lisatoetust tugiõppeks, kuid aastaid olid ministeeriumi kõrvad nendele pöördumistele kurdid.