Politseile teatati, et 2. detsembril helistas Narvas elavale 64aastasele mehele vene keelt kõnelev isik, kes tutvustas end Swedbanki töötajana ja palus avaldajal turvalisuse tagamise ettekäändel sisestada internetipanga paroolid, mida kannatanu ka tegi. Hiljem avastas mees, et tema nimele on vormistatud laen ja tema pangakontolt on tehtud ülekanded. Kahju on kokku 3878 eurot.