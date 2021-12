Vähenenud on ka alaealiste toime pandud väärtegude arv. Kuigi endiselt reageeritakse noorte rikkumistele sagedamini rahatrahviga − see on keskmiselt 52% −, on see oluliselt vähem kui reformieelsel perioodil, kui suhtarv oli 80% juures.

Praegu määrab politsei alaealisele väärteomenetluse lõppemisel aina rohkem mitut laadi kohustusi, näiteks vaba aja sisustamisega seotud tegevusi, vaimse tervise, sealhulgas sõltuvusprobleemide ravi, kirjalikke arutlusi, leppimist, kahju heastamist ja muud.

See on märk sellest, et tegeldakse noore ja tema probleemiga, mitte ei minda lihtsama vastupanu teed ehk trahvimisele. Aina vähem alaealisi saab arestikaristusi. 2020. aastal oli selliseid 23 alaealist, neli aastat varem 43. Samuti jõuab senisest vähem alaealisi kohtusse ja vanglasse − viimati oli viimaseid kolm.

Kolmas eesmärk on see, et korduvkuritegevust oleks vähem. See on väga suur probleemide pundar ning selle lahendamine on keeruline ja aeganõudev. Ühel aastal külvatud seeme annab tulemuse võib-olla viie, aga võib-olla kümne aasta pärast.

On tõsiasi, et vanglast vabanenutest väga paljud mõistetakse paari aasta pärast uuesti süüdi. Kas ilmtingimata vanglasse, kuid nad sooritavad tihtipeale uue kuriteo. Nendest, kes istuvad oma aja lõpuni ja vabanevad ilma igasuguse järelevalveta, mõistetakse süüdi 43%. Kui saadakse erisuguseid nõustamisi ja muid tugiteenuseid, siis on see protsent oluliselt väiksem.

Need numbrid ei ole aastate jooksul väga palju muutunud ja on kõrged ka mujal maailmas. Põhjus, miks see nii on, peitub selles, et korduvkuritegevusel on väga keeruline põhjuste jada, kus oma rolli mängivad nii psühholoogilised kui ka sotsiaal-majanduslikud tegurid.

Selleks, et retsidiivsuse probleemiga tegelda, tuleb tegelda vaimse tervise ja sõltuvuse teemadega. Praegu diagnoositakse vaimse tervise häire 43% vanglas olijatest ja nendest enamikul juhtudel on tegemist sõltuvusprobleemidega. Seega, kui me tahame retsidiivsust vähendada, siis me peame tegelema sõltuvusprobleemide ja vaimse tervisega.