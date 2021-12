JUHTKIRI ⟩ Nõukogu koht ei tohiks olla preemia lojaalsele saadikule

Ühelt poolt on see loogiline. Kuid selle kõrval peaks olema ka selge, mille põhjal esindajaid nõukogudesse määratakse. Vastasel juhul jääbki mulje, et nõukogu liikme koht on selline, mis kindlustab lihtsalt osale poliitikutele lisasissetuleku, ilma et nad peaksid selle nimel kõvasti pingutama, vastutama või selles valdkonnas asjatundjad olema.

Narva uus volikogu esimees Katri Raik on tunnistanud, et nõukogu liikme kohtade jagamine on olnud eelkõige lisahüve võimuliidu saadikutele, et soodustada koalitsiooni püsimist. Saab näha, kas ja kuidas tal endal seda praktikat muuta õnnestub.

Jõhvi, Kohtla-Järve ja Lüganuse piirkonnas on üheks olulisemaks munitsipaalosalusega ettevõtteks Järve Biopuhastus. Jõhvi vallavalitsus kutsus selle nõukogust tagasi riigikogu liikme Martin Repinski ja määras tema asemele Aleksandr Romanovitši. Vallavanem põhjendab seda sellega, et ta sai valimistel valimisliidu Üheskoos Jõhvi Eest koosseisus palju hääli. Täpsemalt 76. Et kui rahvas teda usaldas, siis usaldab vallavalitsus ta ka vee-ettevõtte nõukogusse.

Mäletatavasti ei olnud aga Romanovitši põhiteemaks valimistel majandus, vaid hoopis Jõhvis vene kooli säilitamine. Ettevõtluses lõppes tema tegevus mööblifirma pankrotiga, millest jäi maha ligikaudu 300 000 eurot võlgu. Muu hulgas ka riigile.