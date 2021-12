TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Kas koroonavastane vaktsineerimine tuleks kohustuslikuks muuta?

Tuleks küll, sest haigeid on siiski väga palju ja lõppu pole sel epideemial näha − üks laine asendub teisega. Mina arvan, et kohustuslik vaktsineerimine aitaks sellest nakkusest kiiremini jagu saada.

Ei ole tarvis. Ma ise olen vaktsineerimata ega taha ka. Mitte sellepärast, et ma vaktsiinivastane oleksin või viirust ei kardaks. Ma lihtsalt arvan, et vaktsiinid on veel lõpuni uurimata ja neil võivad igasugused tagajärjed olla. Kohustuslikust vaktsineerimisest on veel liiga vara rääkida.