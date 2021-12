Ida-Viru noored tegid ministrile ettepanekud, kuidas muuta maakonda rohelisemaks

26 ettepaneku seas soovivad noored muu hulgas, et nii Ida-Viru üldhariduskoolides kui ka kõrgkoolides hakatakse õpetama rohepöördega seotud erialasid. Samuti tahavad kliimakogu noored, et riik ja omavalitsused teeksid maksusoodustusi Ida-Virumaal tegutsevatele rohemajanduse ettevõtetele. Euroopa Liidu õiglase ülemineku fondi raha kasutatakse selleks, et Ida-Viru ettevõtted saaksid maksta töötajatele paremat palka.