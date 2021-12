See sarnaneb energiakriisi alguse retoorikaga, kus riigijuhid püüdsid probleemist kõrvale vaadata, öeldes, et küsigu hättasattunud inimesed toimetulekutoetust. Lõpuks saadi aru, et selline soovitus on säärases olukorras lihtsalt rumal.

Ega praegunegi lahendus paljusid hättasattunuid aita, sest riik on formaalselt justkui mingeid samme astunud, ent neid, kellel häda käes, on mõõtmatult rohkem. Rääkimata juba ettevõtetest, kelle toodangust moodustab energiakandjate hind märkimisväärse osa. Neil, kes toodavad siseturule, ei ole muud lahendust, kui lõpptoodangu hinda tõsta ning selle maksab kinni lõpuks Eesti tarbija. Need ettevõtted, kelle sihtturud on välismaal, võivad aga sattuda suurtesse raskustesse, kuna konkurents välisturgudel on tugev ja me ju näeme, et elektrienergia on just meie piirkonnas teinud kolossaalseid rekordeid.