ÜKS KÜSIMUS ⟩ Millal Auvere elektrijaam taas tööle hakkab?

Ajal, mil turul on elektrienergia väga tugev nõudlus ja hinnad kõrged, on Eesti Energia uusim elektrijaam, üle 600 miljoni euro maksma läinud 270megavatise võimsusega Auvere elektrijaam olnud soojusvaheti rikke tõttu juba mitu nädalat rivist väljas. Eesti Energia lootis elektrijaama uuesti tööle panna selle nädala algusest, 13. detsembrist, aga see ei õnnestunud. Juhitavate tootmisvõimsuste nappus on üks põhjus, miks elektri hind on viimastel nädalatel tõusnud enneolematutesse kõrgustesse.