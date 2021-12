ERIK GAMZEJEV ⟩ Hinnašokk tuletab meelde põlise tõe

Elekter on nii Eestis kui ka mujal Euroopas muutunud nii kalliks mitmete asjaolude mõjul. Aga põhiline on siiski see, et poliitiliste otsustega on viimastel aastatel Eestis põlevkivi ja mujal kivisüsi põletavaid elektrijaamu turult tõrjutud. Lisaks on Saksamaa sulgemas tuumajaamu.

Kui samal ajal elektri tarbimine muudkui kasvab, aga uusi juhitavad tootmisvõimsusi asemele pole rajatud, siis ongi loogiliseks ja ootuspäraseks tagajärjeks kõrge elektri hind.

Hämmastav vaid, et poliitikud pole suutnud seda ette näha. Nad on käitunud muretu rohutirtsu kombel, lootes, et küll vaba turg kõik mured lahendab.

Peaks olema ilmselge, et niikaua kui pole õnnestunud juurutuda laiaulatuslikult energia salvestamist ja rajatud piisavas mahus tuuleparke või loodud uusi juhitavaid elektri tootmise viise, ei saa vanadest jaamadest loobuda. See toob kaasa üksnes häda, viletsust ja pahameelt.

Rohepöörde vajadust ei ole põhjust kahtluse alla seada. Aga seni käib see pööre põhiliselt ühest otsast ehk vana süsteemi lammutades, mitte uut ehitades. Peaks olema ilmselge, et niikaua kui pole õnnestunud juurutuda laiaulatuslikult energia salvestamist ja rajatud piisavas mahus tuuleparke või loodud uusi juhitavaid elektri tootmise viise, ei saa vanadest jaamadest loobuda. See toob kaasa üksnes häda, viletsust ja pahameelt.

Ida-Virumaal sai see selgeks juba ligemale kolm aastat tagasi. 2019. aasta juulis, mil põlevkivist elektri tootmine oli süsinikukvootide järsu kallinemise tõttu turult tõrjutud, kirjutas Põhjarannik, et valitsusel peab olema selge plaan, kuidas põlevkivienergeetikast taanduda Eesti riigile ja inimestele võimalikult väikeste kahjudega.

Ei olnud keeruline ette näha, et kui Narva jaamades põlevkivielektri tootmine lühikese aja jooksul järsult langeb, siis süvendab see sotsiaalseid pingeid, suureneb Eesti sõltuvus naaberriikidest ja varem või hiljem muutub elekter märksa kallimaks, mis ohustab ka teiste kohalike tööstusettevõtete konkurentsivõimet.

Nüüd on see aeg käes, aga plaani pole kahjuks siiani. Riigikogu on sel nädalal mitu päeva vaid mõtteid vahetanud, kuidas praeguses täbaras olukorras toimetada. Mitu tuhat Ida-Virumaa endist kaevurit, energeetikut, aga ka paljude teiste alade inimesed, kes selle tööstusega seotud olid, on juba mitu aastat pidanud kuidagi oma eluga toime tulema. Vähe sellest, et uus energiapoliitika võttis neilt hea palgaga töökoha, nüüd lajatab ta veel otsa ka kalli elektri hinna, mille kõrvalmõjuna kandub hinnatõus toiduainetesse ja muudesse esmatarbekaupadesse.

Veel viis-kuus aastat tagasi rääkisid ministrid kaevurite päeval, et kaevandustes jätkub tööd aastakümneteks. Muuseas, ka praegu kehtiv põlevkivi kasutamise riiklik arengukava, mille Reformierakonna, Keskerakonna ja Isamaa saadikud 2016. aastal riigikogus heaks kiitsid, ei näinud ette kaevandamismahtude sellist vähenemist.

Kuidas needsamad poliitikud selgitaksid nüüd neile inimestele toimunut? Kes ja kuidas on sellest võitnud?