Kelmid petavad ka kirja teel

Narvas elav 52aastane mees teatas politseile, et 12. detsembril saabus tema e-posti aadressile kiri, mille sisu väitis, justkui oleksid mehe pangakontoga mingid probleemid. Nende lahendamiseks vajutas mees kirjas sisalduvale lingile ja sisestas oma internetipanga paroolid. Hiljem avastas kannatanu, et tema pangakontolt on tehtud 4180 euro ulatuses ülekandeid. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.